Катунь24: Ермолаев день: традиции и приметы на 8 августа

8 августа Православная церковь почитает память Ермолая Никомедийского – раннехристианского священномученика, пострадавшего с Ермократом и Ермиппом в Никомедии в 305 году.

Фото: vsyamagik.ru

Ермолай был пресвитером, а Ермократ и Ермипп — клириками в Никомедии. В 305 году, в период гонений на христиан, они спрятались в частном доме, где продолжали проповедовать язычникам. Среди новообращённых был будущий мученик Пантелеимон, которого вскоре арестовали. Пантелеимон исповедовал себя христианином и сообщил имя своего наставника Ермолая, а также место, где тот живет. Ермолай, Ермократ и Ермипп были арестованы. На суде они объявили себя христианами, за что были обезглавлены.

Ещё в этот день почитается память монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина, почитаемого в лике преподобных. Моисей был венгром по происхождению, родился в Трансильвании. В молодые годы вместе с братом служил у князя Бориса. После убийства князя в 1015 году Моисей скрывался у его сестры.

В 1018 году во время взятия Киева польским королём Болеславом, парень попал в плен и был отведён в Польшу. Юного Моисея выкупила знатная вдова-полька, которая позже пыталась его совратить. Она прилюдно объявила его своим мужем. Придворные вдовы уговаривали парня покориться ей, но Моисей был неприступен. Он много раз отказывал вдове и втайне от всех принял монашеский постриг. Вскоре женщина узнала об этом и обратилась за советом к королю Болеславу. Король пытался уговорить юношу вступить в брак, но услышав отказ, сказал вдове, чтобы она поступала по своему усмотрению.

Женщина ещё раз попыталась соблазнить Моисей, но получив очередной отказ, приказала его оскопить. В угоду ей, Болеслав выслал монахов, но поднялся мятеж и Моисей смог сбежать. Он вернулся в Киев и стал жить в монастыре преподобного Антония, где прожил около 10 лет. Скончался святой в 1043 году.

Молитвы Моисею Угрину помогают избавиться от блудной страсти. Чтобы предотвратить измены и сохранить брак святому читают особую молитву:

«Как икона не отходит от святого угла, так Раб Божий (имя) не будет отходить от Рабы Божьей (имя). Аминь».

Также 8 августа – день памяти преподобномученицы Параскевы Римской, единственной дочери родителей-христиан, дарованной им Господом по их усердной молитве. С молодости она посвятила себя Богу. После смерти родителей все своё имущество раздала нищим, приняла иночество и начала проповедовать язычникам христианскую веру. Параскева многих смогла обратить в христианство, но однажды пришла в город, где правителем был жестокой язычник. Чтобы девушка отреклась от веры, он обещал ей материальные блага и почести, угрожал мучениями и смертью, но святая дева была непреклонна. После зверских мучений её обезглавили. В народе Параскеву считали покровительницей нищих и юродивых.

Традиции и обычаи

Считалось, что в этот день по травам идут осенние марева, давая растениям целебную мощь. Утром листья прохлада росяная наполняет, пыль омывает, а в полдень в травах целительная сила рождается. После обеда знахари отправляли собирать лечебные травы.

К этому времени жатва подходила к концу. Как можно быстрее нужно собрать оставшийся урожай. Тому, кто не успел это сделать, безвозмездно помогали всей крестьянской общиной.

Зачастую этот день выдаётся солнечным и теплым. Поэтому нет никаких препятствий для работы в поле или на огороде. Хотя яблоки уже созрели, до Яблочного Спаса (19 августа) кушать их нельзя. Хозяйки в этот период делили из яблок заготовки на зиму – варили варенье и компоты. Из перезрелых плодов изготавливали сидр, наливки и настойки. К этому времени поспевал картофель, который с сельдью или говядиной подавали к столу.

Женщинам в этот день запрещается выходить в поле, а также шить и вязать. Согласно поверью, девушка, взявшая 8 августа в руки иголку, будет несчастна в браке.

Хорошей приметой считалось, если в этот день кошка или кот трутся о ноги хозяйки, дают себя погладить. Это сулит богатство и процветание.

Приметы и поверья

Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю. Чтобы не болела спина нужно во время сбора урожая несколько ржаных колосков заткнуть себе за пояс. Чтобы обеспечить себя здоровьем и силой накануне сбора урожая следует на запястье повязать красную шерстяную нить. Кошка рядом улеглась – к богатству и удаче. Сон с 7 на 8 августа скорее всего пустой.

Люди, родившиеся 8 августа, – суровы и молчаливы. В качестве талисмана им подходит агат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24