Катунь24: Эксперт объяснил, как после вакцинации температура влияет на иммунитет

Иммунолог Николай Крючков рассказал, можно ли предсказать эффективность иммунного ответа по температуре.

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Некоторые считают, что по признаку высокой температуры можно судить об эффективности поставленной прививки. Кандидат медицинских наук, иммунолог и генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков отметил, что это правильно, но лишь отчасти.

«Есть ранние поствакцинальные проявления и нежелательные явления. Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы. Напрямую это не сказывается на формировании иммунного ответа», – цитирует радио Sputnik Николая Крючкова.

Он также подчеркнул, что от любой из официально зарегистрированной вакцины в России можно получить устойчивый иммунитет.

«Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», – добавил врач.

На иммунный ответ могут повлиять разные факторы, и их проявления во многом индивидуальны. Но во всяком случае после вакцинации иммунитет будет сформирован.

Катунь24