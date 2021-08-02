Катунь24: Эксперт рассказал, как правильно питаться после перенесенного коронавируса

Об особенном меню рассказала врач-эндокринолог Юргита Вараева.

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Хотя сбалансированное питание играет ванную роль в процессе восстановления организма после любой болезни, но питание после перенесенного коронавируса имеет свои особенности.

По ее словам, питание должно быть калорийным.

«Для лиц, восстанавливающихся после новой коронавирусной инфекции, калорийность рациона может составлять до 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела. При этом стоит отдавать предпочтение продуктам и блюдам с высокой энергетической плотностью. Должно быть достаточное количество белка в рационе – от 1,2 до 2 граммов на килограмм массы тела для борьбы с атрофией мышечной ткани с учетом состояния почек», — цитирует Радио Sputnik Юргиту Вараеву.

Врач советует съедать в день не менее трех-четырех порций еды, состоящих из следующих продуктов: молоко, творог, йогурт, кисломолочная продукция, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль, продукты из сои.

Она также добавила, что в еде важно разнообразие. Большее внимание стоит уделять сезонным продуктам и овощам. Их стоит употреблять не менее пяти порций в день. Также необходимо соблюдать режим питания.

«Важно иметь не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов. Лучше питаться умеренными порциями, но часто и регулярно. Желательно, чтобы последний прием пищи был за два-четыре часа до отхода ко сну», – уточнила Юргита Вараева.

Катунь24