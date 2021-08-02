Катунь24: Экспресс-тесты на коронавирус теперь может делать Барнаульская скорая помощь

Тесты позволяют в течение 20 минут узнать, болен ли пациент COVID-19.

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«28 июля 2021 года станцией скорой медицинской помощи Барнаула было получено 5000 экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Вчера бригады СМП смогли начать тестирование больных с целью определения наличия у них коронавирусной инфекции. Тестирование больных будет проводиться строго по показаниям, определенным приказом Министерства здравоохранения Алтайского края. Цель данного обследования – выявление COVID-19 у госпитализируемых больных, чтобы дифференцированно доставлять их в ковидные госпитали или соматические стационары (нековидные). Экспресс-тесты у больных, продолжающих лечиться амбулаторно (не госпитализируемых), проводиться не будут», – цитирует Минздрав Алтайского края главного врача Барнаульской скорой медицинской помощи Андрея Посекунова.