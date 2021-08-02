Катунь24: Эксперт рассказал, почему иногда собаки начинают себя странно вести

Почему собаки кусают хвост, бегают во сне и без причины проявляют агрессию объяснил президент российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Фото: pixabay.com

По его словам, если собака стала вести себя непривычным способом, не стоит сразу же обращаться к ветеринару и паниковать. Нужно лишь внимательно оценить психологическое и физиологическое состояние вашего животного.

«Для начала убедитесь, что питомец здоров физически, а затем проанализируйте, какие события предшествовали изменениям в поведении. Если вы не можете самостоятельно выявить причины странного поведения у животного, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу», – сказал Владимир Голубев.

Кинолог назвал пять распространенных случаев странного поведения собак.

Например, если собака начинает бегать во сне, то это характерного для определенного этапа сна. Другой случай, когда животное начинает тереть морду о ковер и другие поверхности.

«Скорее всего, говорит Голубев, собака пытается стереть загрязнение или высушить морду. В этом случае необходимо аккуратно осмотреть пасть и убедиться, что в ней ничего не застряло», — цитируют РИА Новости слова Владимира Голубева.

Третьим случаем может быть если резко добрая и милая собака становится агрессивной. Объяснением такому поведению может быть страх, самозащита или болезненные ощущения.

«Животные не могут сообщить, что у них что-то болит. Иногда собака, испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к любящему владельцу, деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин может даже случайно гладить собаку по больному месту, вызывая такую реакцию у любимца. В подобном случае необходимо в первую очередь исключить возможные заболевания, обратившись к ветеринарному специалисту. Как только причина, вызывающая боль, будет устранена, агрессивное поведение автоматически прекратится», — рассказал Голубев.

Четверым и пятым случаем являются те, что собака без причины часто моргает или щурится и когда собака кусает свои ноги или гоняется за хвостом. Такое поведение может быть обосновано плохим самочувствием, нарушение психики. Если при осмотре животного вам не удалось ничего обнаружить, то, возможно, это просто особенности вашей собаки и не стоит переживать.

Катунь24