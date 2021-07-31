Катунь24: Емельян: традиции и приметы на 31 июля

31 июля православная церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского, который был рабом градоначальника.

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Однажды власти города выпустили жестокий указ против христиан. Емилиан узнал об этом и очень возмутился, потому что сам был тайным христианином. Он проник в языческое капище и молотком разбил изваяния идолов, опрокинул светильники и алтарь. Из капища мужчина вышел незамеченным.

Когда язычники заметили, что их обитель разгромлена, они пришли в ярость. Толпа напала на проходящего мимо крестьянина и начала его избивать. Увидев это, Емилиан сказал, что несчастный человек ни в чём не виноват и это он разгромил капище. Его схватили и отвели к судье. Христианина долго избивали и осудили на сожжение. От пламени Емилиан не умер, но огонь опалил многих язычников, стоявших рядом. Потом костер неожиданно погас. Мученик лег на угли и, прочитав молитву, отдал Богу душу.

Традиции и обычаи

В старину в последний день июля заканчивали уборку ржи. Те, кто уже завершил работу в поле, отдыхали и набирались сил для нового цикла сельскохозяйственных работ. На полях священники служили молебен – благословляли новый урожай. Крестьяне точили затупившиеся серпы, клали их кругом на сжатом поле и кропили святой водой.

К этому времени поспевает урожай. Днём хозяйки делали заготовки на зиму. Готовили всевозможные варенья и соленья, мариновали помидоры и огурцы, делали консервы из фруктов и овощей.

Вечером топили баню и всей семьей отправлялись туда, чтобы смыть с себя усталость и трудовой пот. Из ржаных колосьев делали веники и парились ими. Верили, что такие веники снимут усталость, накопившуюся за время страды, и придадут сил на весь следующий год.

В баню в этот день заходили с осторожностью, чтобы не потревожить банника – банного духа. Это существо невидимое, зачастую обнаруживает себя только шумом. Если его разозлить, он начинал стучать, кричать, кидаться горящими углями, мог ошпарить кипятком парильщика или напустить угарного газа.

Увидеть банника – плохая примета. Это предвещает большие неприятности, болезни и даже смерть. Предстает он перед людьми в разных обличьях:

В виде черного мохнатого человека огромного роста с длинными волосами и железными руками. Он может задушить или до смерти «запарить» моющихся. В образе седого и мохнатого старика, иногда обнаженного. Его тело может быть покрыто грязью или листьями из веника. В некоторых местах считали, что банник может обернуться белым котом или кошкой, собачкой, белым зайцем и даже веником или углём.

Живет это существо под полком или под банной печью.

Баня – место пограничное, находящееся на стыке двух миров, и потому особенно опасное для человека из-за постоянного присутствия нечистой силы. Здесь не вешают икон, а люди, входя в парилку, снимают с себя охранительные кресты.

По поверью, в этот день в бане можно встретить не только банника, но и самого черта – мохнатое существо с рогами, копытами, хвостом и железными когтями. Чтобы нечистая сила не трогала парильщика, прежде чем зайти в парную, нужно кинуть камешек и крикнуть: «Черту в лоб!»

Приметы

По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит нерезко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

Если гром беспрерывен, то будет град.

Встретить в этот день банного духа в парилке – к несчастью.

В баню нельзя входить с крестом на шее. Иначе банный дух рассердится и может задушить парильщика.

Сон с 30 на 31 июля вещий. В нём содержится предупреждение о грозящей опасности. Сновидение, увиденное днём 31 июля, скоро исполнится, но ничего хорошего не сулит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24