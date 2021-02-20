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Алтайский край

Катунь24: Два человека получили ожоги в котельной в Бийске

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Два человека получили ожоги в котельной в Бийске19 февраля 2021, 14:15

Инцидент произошёл вечером 18 февраля в котельном цехе АО «Бийскэнерго».

Фото: pixabay.com

Во время подготовки резервного оборудования к запуску произошло возгорание угольной пыли. Два сотрудника организации 33 и 25 лет получили термические ожоги тела и были доставлены в больницу в Бийске, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц энергетической организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков нарушения правил охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Катунь24

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