Катунь24: До +4: о погоде 19 февраля в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: До +4: о погоде 19 февраля в Алтайском крае

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

До +4: о погоде 19 февраля в Алтайском крае19 февраля 2021, 06:43

Сегодня, 19 февраля 2021 года, в регионе небольшой, местами умеренный, по югу и востоку местами сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае небольшой, местами умеренный, по югу и востоку местами сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 13-18м/с, по югу местами порывы 20-25 м/с. Температура -1…+4 градуса, в предгорьях до +10 градусов, местами по северо-западу -2…-7 градусов.

В Барнауле небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура +1…+3 градуса.

Катунь24

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