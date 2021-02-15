Катунь24: День святого Валентина: история и традиции праздника • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

День святого Валентина: история и традиции праздника14 февраля 2021, 10:39

Многие влюбленные парни и девушки с нетерпением ждут Дня святого Валентина, чтобы поздравить любимого человека и подарить ему какой-то приятный подарок. Этот праздник в нашей стране празднуется ежегодна 14 февраля, но так было не всегда…

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Древние славяне февраль называли «лютень». Вьюжный, сумрачный, то с противным мокрым снегом, то настоящими морозами, этот месяц мало у кого вызывал приятные эмоции. А вот в Америки, Англии и других западных странах слово февраль навевало приятные и веселые мысли. И дело здесь не в разнице климата, а в том, что 14 февраля празднуется День святого Валентина. Этот праздник ещё называют Днем всех влюблённых.

История праздника

У этого праздника нет глубокой религиозной основы. Его история очень романтична. Назвали этот день в честь христианского мученика Валентина, которого римские язычники приговорили к смертной казни за то, что он тайно венчал влюбленные пары.

В III веке римский император Клавдий II издал указ, запрещающий воинам жениться. По его мнению, брак удерживал мужчин дома, а их предназначение – отважно сражаться за Рим и быть хорошими солдатами. Молодой священник Валентин не внял указу императора и тайно венчал влюбленных. Император, узнав про «незаконные женитьбы», потребовал заточить священника в тюрьму, а затем казнить.

В тюрьме Валентин познакомился с дочерью тюремщика. Лишенный священных книг, юноша коротал досуг, сочиняя для неё записки. Очевидно, и девушка, и послания были хороши. Молодые люди влюбились друг в друга. Несмотря на сложившиеся обстоятельства и приближающуюся казнь, Валентин постоянно думал о своей возлюбленной.

Казнили святого мученика 14 февраля 270 г. Перед казнью он написал девушке прощальную записку, исполненную нежности и любви, с краткой фразой «от Валентина», которая позднее стала означать вечную верность и привязанность.

Дата смерти священника, который, несмотря на суровые препятствия, венчал влюбленных, а сам так и не обрел личного счастья, навсегда осталась в памяти людей. Его прах погребли в церкви Святой Праксидиса в Риме, ворота которой стали называть «вратами Валентина». Позднее Церковь причислила мученика Валентина к лику святых, а влюбленные начали считать его своим покровителем.

В те времена Рим в основном оставался языческим, поэтому для многих людей день святого Валентина слился с древним праздником луперкалий, который проводили 15 февраля в честь Фавна (добрый дух лесов, полей, пастбищ и животных) в гроте на склоне Палатина – центрального из семи римских холмов. Все обряды проводили жрецы-луперки. Они приносили в жертву Фавну собаку и козла, после чего обегали Палатин, стегая встречных женщин плетьми, вырезанными из кожи жертвенного козла. Веря, что это поспособствует их плодовитости.

По легенде, в этот день птицы подбирают себе пару, и леса наполняются звенящими птичьими голосами. Луперкалии тоже были праздником и влюбленных в честь богинь Фауны и Юноны, покровительствующим женщинам и браку. Происходил своеобразный молодежный фестиваль. Девушки красиво оформляли письма и бросали в сосуд, из которого юноши тянули их как лотерейные билеты, и таким образом выбирали себе на следующий год подругу.

Римляне, вторгшись в Британию, в числе многих праздников и обычаев, привнесли и день святого Валентина.

Традиции

В свое время большое распространение получил выбор пары по жребию. В особую коробку помещали листы бумаги, на которых были написаны имена девушек на выданье. А потом эти бумажки вытаскивали потенциальные женихи. Священники, желая придать этому обряду некоторый религиозный дух, порой заменяли имена реальных невест именами святых.

В Англии же в день влюбленных тайно вручали подарков и открытки «со значением». Вечером 13 февраля поклонники клали на ступеньки заветной двери свои дары, звонили и тут же убегали, чтобы их не опознали.

Позже избрание возлюбленного или возлюбленной превратилось в одно из традиционных развлечений в день святого Валентина, которого ждали с трепетом и волнением. Воздыхатель в ночь накануне праздника ходил под окном возлюбленной, из которого на заре девушка должна была его позвать, назвав своим Валентином. Девушка тоже очень переживала о том, чтобы у окна был понравившийся ей юноша, а не кто-то другой. Некоторым бедняжкам приходилось волноваться, чтобы пришел хоть кто-нибудь.

Только после того как девица назвала юношу своим Валентином, он был вправе поднести свой подарок, который очень тщательно готовился.

В Америке 14 февраля принято дарить сладости. Американцы подсчитали, что, съедая плитку шоколада в 4 унции (113,4 г), человек получает 616 калорий, которые сможете «отработать», танцуя не менее 2 часов 28 минут либо… целуясь 6 часов 11 минут, что вполне соответствует тематике праздника!

Не так давно День святого Валентина стали отмечать и в нашей стране. Влюбленные дарят друг другу валентинки, цветы, мягкие игрушки, шарики, сладости и другие сувениры в форме сердца. И хотя за окном ещё стоит суровый февраль, ощущается дыхание весны и скорое её приближение.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24