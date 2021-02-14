Катунь24: До -8: о погоде 14 февраля в Алтайском крае • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

До -8: о погоде 14 февраля в Алтайском крае14 февраля 2021, 06:47

Сегодня, 14 февраля 2021 года, в регионе преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура -3…-8 градусов, по северу и востоку местами -9…-14 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура -10…-12 градусов.

Катунь24