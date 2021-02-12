Катунь24: До -26: о погоде 12 февраля в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: До -26: о погоде 12 февраля в Алтайском крае

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

До -26: о погоде 12 февраля в Алтайском крае12 февраля 2021, 06:53

Сегодня, 12 февраля 2021 года, в регионе преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -21…-26 градусов, местами по югу до -15 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы возможно отложение изморози. На дорогах сильная гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -22…-24 градуса.

Катунь24

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