Катунь24: До -27: о погоде 11 февраля в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

До -27: о погоде 11 февраля в Алтайском крае11 февраля 2021, 06:47

Сегодня, 11 февраля 2021 года, в регионе преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура -22…-27 градусов, местами в предгорьях -16…-21 градус.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура -22…-24 градуса.

Катунь24