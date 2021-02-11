Катунь24: До -27: о погоде 11 февраля в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: До -27: о погоде 11 февраля в Алтайском крае

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

До -27: о погоде 11 февраля в Алтайском крае11 февраля 2021, 06:47

Сегодня, 11 февраля 2021 года, в регионе преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура -22…-27 градусов, местами в предгорьях -16…-21 градус.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.  Температура -22…-24 градуса.

Катунь24

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