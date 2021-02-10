Катунь24: Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае09 февраля 2021, 16:47

Смертельная авария произошла сегодня, 9 февраля 2021 года, в Крутихинском районе на 150 километре автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области.

Фото: «Каменские известия»

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина, 1980 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Эхо», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай-Гранд-Старекс», за рулём которого находился мужчина, 1990 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты», личность которого в настоящее время устанавливается, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Катунь24

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