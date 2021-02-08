Катунь24: Дождь: о погоде 7 февраля в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Дождь: о погоде 7 февраля в Алтайском крае07 февраля 2021, 07:23

Сегодня, 7 февраля 2021 года, в регионе ожидаются мокрый снег и дождь.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождём, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с. Температура -2…+3, местами по югу до +8 градусов.

В Барнауле во второй половине дня небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 10-15 м/с. Температура +1…+3 градуса.

Катунь24