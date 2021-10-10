Катунь24: Диетолог рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак

Завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, которые содержат и белки, и углеводы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

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«С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать», — подчеркнула она.

По словам специалиста, углеводы необходимы человеку в качестве источника энергии с утра. Но завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повышает риск недополучить его суточную норму в течение дня.

«Если мы недополучим белок за день, то получим избыток жира и углеводов, — других вариантов нет», — пояснила Чехонина.

Диетолог заключила, что это напрямую связано с появлением лишних килограммов, передает РИА Новости.

Катунь24