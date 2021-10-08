Катунь24: До шести увеличится количество автомобильных полос на мосту на Новом рынке в Барнауле
Об этом рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.
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Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина будет профинансирована за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита. В 2022-2023 годах на эти цели будет направлено 2,6 млрд рублей.
На объекте предполагается доведение количества полос до 6, то есть появится дополнительная полоса для движения автомобилей, а также обустройство двух тротуаров шириной 2,25 метра. Это позволит увеличить пропускную способность на этом участке на 30 %.