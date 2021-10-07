Катунь24: Два подростка угнали автомобиль и катались по улицам села в Алтайском крае

На несовершеннолетних завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, которое уже направили в суд.

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В июле 2021 года два подростка 16 и 17 лет решили украсть автомобиль, который стоял около дома в одном из сёл Михайловского района.

Дверь оказалась незапертой, поэтому юноши без труда проникли в салон и совместными усилиями выкатили машину за ограду и завели двигатель. Дело было ночью, поэтому хозяин ничего не заметил.

В СК РФ по Алтайскому краю сообщают, что на угнанном автомобиле подростки разъезжали по сельским улицам.

Катунь24