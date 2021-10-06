Катунь24: Дождь с мокрым снегом: о погоде в Алтайском крае 6 октября

По данным Алтайского ЦГМС, 6 октября в отдельных районах дожди с мокрым снегом, утром местами гололедные явления (налипание мокрого снега), туман.

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В Алтайском крае днём +4…+9 градусов. В отдельных районах дожди с мокрым снегом, утром местами гололедные явления (налипание мокрого снега), туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днём +6…+8 градусов. В начале дня небольшой дождь с мокрым снегом. Утром возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с.

Катунь24