Катунь24: Десять школ и детский сад в Алтайском крае полностью закрыты на карантин по ОРВИ

В системе образования привиты почти 80 % педагогов. Школьные классы, группы в детских садах и высших учебных заведениях закрывают на карантин при единичном случае заболевания COVID-19, а также при 20 % больных ОРВИ.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Десять школ и детский сад в Алтайском крае полностью закрыты на карантин по ОРВИ

Как уточнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, на конец прошлой недели из-за ОРВИ полностью закрыто было 10 школ, частично закрыто 323 класса в 83 школах, а также один детский сад полностью и 138 групп в 78 детских садах.

Кроме того, в регионе остается сложной эпидемиологическая ситуация. 1200 вызовов ежедневно обслуживают бригады скорой помощи. Единственный способ уберечь себя от болезни – прививка, считают специалисты.

«Мы вынуждены теперь обратно разворачивать ковидные госпитали, сегодня более 4 тысяч коек уже развернуто, за прошлую неделю мы развернули дополнительно 324 койки в регионе», – сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сегодня на пресс-конференции.

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