Катунь24: До +9: о погоде в Алтайском крае 4 октября

По данным Алтайского ЦГМС, 4 октября небольшие, местами умеренные дожди, в первой половине дня с мокрым снегом. Утром местами туман.

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В Алтайском крае днём +4…+9 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди, в первой половине дня с мокрым снегом. Утром местами туман. Ветер южный с переходом на восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём +5…+7 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южный с переходом на восточный, 4-9 м/с.

Катунь24