Катунь24: До +7: о погоде в Алтайском крае 3 октября

По данным Алтайского ЦГМС, 3 октября на большей части территории дожди, утром с мокрым снегом, в отдельных районах гололедные явления.

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В Алтайском крае днём +2…+7 градусов. На большей части территории дожди, утром с мокрым снегом, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём +3…+5 градусов. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Катунь24