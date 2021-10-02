Катунь24: Духи, косметика, вино: в российском Минэкономразвития предложили ввести пошлины на товары из Евросоюза

В списке обсуждаемых категорий также некоторые виды вин, пиво, туалетная вода и прочее.

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О предложении по повышению пошлин на часть потребительских товаров, которые ввозят из Евросоюза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральные источники. Размеры пошлин ещё не определили. По словам источников издания, часть товаров и вовсе могут запретить.

В «Ведомостях» уточнили, что вводимые меры могут быть ответом на ограничения, которые наложил Евросоюз на поставку металлургической продукции.

«Профильные ведомства и правда прорабатывают разрешенные ВТО ответные меры на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции», – цитируют «Ведомости» федерального чиновника.

Катунь24