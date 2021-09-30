Катунь24: Девушка в Алтайском крае получила травмы на железной дороге
Инцидент произошёл вчера, 28 сентября 2021 года, на станции Усть-Тальменская.
Фото: pixabay.com
18-летняя жительница Тальменского района, желая сократить дорогу, пролезла под вагоном грузового поезда и начала переходить следующий железнодорожный путь в небезопасном месте.
Девушка шла в наушниках и с накинутым на голову капюшоном, поэтому не заметила приближающийся локомотив. Машинист использовал экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
К счастью, всё обошлось без серьёзных травм – девушка получила ушиб ноги, госпитализация ей не потребовалась.
Транспортные полицейские призывают граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге.
«При подходе к железнодорожным путям необходимо выключить музыку и снять наушники, а также объёмные и ограничивающие обзор капюшоны. Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Хождение по путям и вдоль путей недопустимо!», – предупреждают в ведомстве.