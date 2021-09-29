Катунь24: Депутаты АКЗС назначили дату первой сессии

Распоряжение подписал 27 сентября 2021 действующий председатель АКЗС Александр Романенко.

Фото: Пресс-служба АКЗС

На первой сессии, согласно регламенту АКЗС, депутаты выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. После этого они тайным голосованием изберут председателя АКЗС и его заместителя. Кроме того, парламентарии в ходе открытого голосования примут решение об избрании председателей постоянных комитетов и их заместителей, утвердят состав комитетов. Также на оргсессии может быть рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры сенатора от представительного органа региона, уточняет пресс-служба АКЗС.

Полный перечень вопросов и повестку первой сессии сформируют на оргсобрании депутатов заксобрания восьмого созыва, которое пройдет 30 сентября 2021 года.

Катунь24