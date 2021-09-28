Катунь24: Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на вопрос о её состоянии заявила, что «все будет хорошо».

Фото: Инстаграм-аккаунт anna_zavorotnyuk

Один из пользователей инстаграма спросил у девушки о состоянии здоровья её матери. Девушка ответила, что её мама — «боец» и отметила, что «все будет хорошо».

Подписчик также попросил выложить совместную фотографию.

«Совместное фото мы не выложим. Для чего это?» — ответила пользователю Анна.

Напомним, в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Однако официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не поступало. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне медучреждения.

Катунь24