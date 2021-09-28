Катунь24: До +13: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

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28 сентября ночью температура воздуха составить -2…-7 гр., местами -1…+4 гр. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

Днём в крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит +7…+12 гр.

В краевой столице ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура -1…+1 гр.

Днём температура воздуха составит +8…+10 гр. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Преимущественно без осадков.

29 сентября ночью в крае столбики термометров покажут +1…+6 гр., местами до -5 гр. Небольшие, по западу умеренные дожди, утром с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днём температура +8…+13 гр. Дожди, утром с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами по югу порывы до 16 м/с.

В Барнауле ночью ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура +4…+6 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Днём в краевой столице ветер юго-восточный 5-10 м/с. Возможен дождь. Температура +9…+11 гр.

Катунь24