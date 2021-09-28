Катунь24: День, когда вас могут ждать не самые приятные моменты с коллегами, и день, подходящий для ответственных шагов. Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября

Астрологический прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября.

Понедельник, 27 сентября

Самостоятельность, своеволие и эмоциональность – вот что отличает сегодняшний гороскоп. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Бытовая текучка не будет вызывать у вас энтузиазм, зато любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура». День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.

Вторник, 28 сентября

Сегодняшний гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы посвятить день трудовым подвигам и карьере. Звезды предполагают высокую работоспособность, самостоятельность и терпение: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта или мимолетных знакомств. Шумные вечеринки тоже противопоказаны. Из мероприятий подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души, вроде похода на хороший спектакль или прогулки под луной. Впрочем, и просто проведя вечер дома наедине друг с другом, вы не пожалеете.

Среда, 29 сентября

Сегодня гороскоп обещает, пожалуй, лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если последнее время вы вынашивали какие-то планы, сегодня самое время взяться за их осуществление: звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого. Ну а тем, кто до этого дня не сидел сложа руки, а упорно двигался к своей цели, сегодня будет логично оценить достигнутое. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану. А вот если плодов все еще не видно или они не соответствуют ожиданиям, сегодня самое время задуматься над тем, в правильном ли направлении вы идете?

Четверг, 30 сентября

Сегодня гороскоп обещает день крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя. Если хотя бы в какой-то области вам удастся преодолеть лень и инерцию, энергии хватит с лихвой, чтобы свернуть горы. Если же нет – день пройдет не лучше и не хуже обычного. В любом случае, сегодня прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту. В течение дня возможны новые знакомства и получение нового опыта в любых сферах жизни – даже там, где вы этого совсем не ожидаете.

Пятница, 1 октября

Трудно переоценить те возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп. Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии и равновесии друг с другом. Благодаря этому, день хорошо подходит для любых важных и ответственных задач, будь то деловые переговоры или объяснение в любви. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки. Впрочем, что касается пустых или безрассудных поступков, то сегодня вам едва ли захочется тратить на них свое время.

Суббота, 2 октября

Сегодня звезды гороскопа склоняют идти на поводу своих желаний – даже самых мимолетных, так что постарайтесь не потерять голову. Роман, завязанный в этот день, вряд ли окажется долговечным, поэтому вместо флирта с незнакомцем лучше от души пофлиртовать с собственным бой-френдом или даже мужем. Поверьте, вы не пожалеете: темперамент у всех сегодня на высоте! Вообще день может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Сегодня хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.

Воскресенье, 3 октября

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить вам все возможности для того, чтобы эффективно и плодотворно поработать и подвести промежуточные итоги. Этот день – идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. Другими словами, сегодня – время собирать камни, решительно завершая ранее начатые проекты и извлекая из них выгоду. В личной жизни день подходит для ответственных шагов, будь то откровенное признание, расставание или наоборот, предложение руки и сердца.

Катунь24