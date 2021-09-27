Катунь24: Доктор назвал защищённую от COVID-19 группу людей

Александр Мясников заявил о генетической обусловленности болезней.

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что группа крови может повлиять на развитие заболеваний. В частности, люди с первой группой могут чаще сталкиваться с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Те, у кого третья или четвёртая группа более подвержены раку поджелудочной железы.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава богу. <…> Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — отметил специалист.

Кроме того, могут встречаться редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за неё, сообщает РИА «Новости».

Катунь24