Катунь24: Два прививочных пункта в Барнауле приостановили свою работу

По предварительной записи поставить прививку против коронавируса и гриппа можно в любой поликлинике края. Запись ведётся через портал «Госуслуг» и колл-центры поликлиник.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Прививочные пункты в ТЦ «Весна» и в ТЦ «Волна» приостановили свою работу.

Сейчас без предварительной записи поставить прививку в Барнауле можно:

в Диагностическом центре Алтайского края по будням с 12:00 до 14:00 (первый компонент) и с 14:00 до 19:30 (второй компонент), по субботам – с 10:00 до 13:00 (первый компонент), с 13:30 до 17:00 (второй компонент). Вакцинация проводится в кабинете № 114 вакцинами Спутник-V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт и КовиВак. Обращаться в регистратуру медицинской организации (окно № 9);

в Городской больнице № 4 (улица Юрина,166а) в будни с 8:00 до 19:00 (кабинеты 314, 315, 320);

в ТРЦ «Геомаркет» с 10:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные. В ведомстве отмечают, что здесь можно вакцинироваться не только от COVID-19, но и от гриппа.

Вакцинация проходит бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Катунь24