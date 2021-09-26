Катунь24: До +9: о погоде в Алтайском крае 26 сентября

По данным Алтайского ЦГМС, 26 сентября в отдельных районах небольшие, по востоку и в предгорьях местами умеренные дожди, утром с мокрым снегом.

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В Алтайском крае днём +4…+9 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку и в предгорьях местами умеренные дожди, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле днём +4…+6 градусов. Небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Катунь24