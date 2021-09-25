Катунь24: Для строительства ЖК «Парковый» власти Барнаула отдадут 32 здания в залог Сбербанку

Вопрос рассмотрели сегодня, 24 сентября 2021 года, на заседании Гордумы.

Фото: парковый22.рф

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Для завершения проекта требуется еще около 350 млн рублей. Их «Барнаулкапстрою» должен передать Сбербанк. На данный момент в объект уже вложено 330 млн рублей.

В городской мэрии пояснили, что кредит погасят за счёт средств дольщиков со счетов эскроу. Уже реализовано 42 % квартир.

Передать кредитору городские здания горадминистрация предложила потому, что у подрядчика нет собственного имущества. Сдать жилкомплекс «Парковый» планируется к 1 сентября 2022 года. Погасить кредит застройщик должен до 31 декабря 2023 года.

Катунь24