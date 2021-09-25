Катунь24: Две иномарки врезались в киоск с прессой в Барнауле

О ДТП сообщили подписчики городских сообществ, в частности «Инцидент Барнаул».

Фото: «Инцидент Барнаул»

Авария случилась сегодня, 24 сентября 2021 года, на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева, в районе дома № 44.

Свидетели сообщили, что два легковых автомобиля «не поделили дорогу» и столкнулись друг с другом.

«По прибытию сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель-мужчина, 2002 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла Спасио», не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением водителя-мужчины, 1940 года рождения», – уточнили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула.

После этого один из них, «Рено Логан» врезался в киоск «Лига Пресс», а второй остановился рядом с ним. У ударившего торговый пункт автомобиля довольно сильно повреждена передняя часть. Судя по фотографии, досталось и киоску, который от удара лишился части обшивки.

О пострадавших очевидцы аварии не сообщили, уточняется в паблике «Инцидент Барнаул».

Катунь24