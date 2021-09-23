Катунь24: Дело бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева передали в суд

Экс-главе регионального Минтранса грозит от восьми до 15 лет заключения и штраф в размере 70-кратной суммы взятки.

Уголовное дело поступило в Центральный районный районный суд Барнаула сегодня, 22 сентября 2021 года, уточняется на сайте ведомства.

Напомним, против чиновника возбудили уголовное дело «Взятка в особо крупном размере». По данным регионального Следственного комитета, в 2020 году министр получил взятку в 2,4 млн и 2,8 млн рублей от директора одного из ООО, основным видом деятельности которого является нанесение дорожной разметки. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приёмку выполненных работ. Свою вину Александр Дементьев полностью признал.

24 мая 2021 года Александр Дементьев ушел в отставку по собственному желанию. 11 июня 2021 года его задержали сотрудники правоохранительных органов в Москве и под конвоем доставили в Барнаул. 7 августа ему продлили срок домашнего ареста.

Катунь24