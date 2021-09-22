Катунь24: Дождь: о погоде в Алтайском крае 22 сентября

По данным Алтайского ЦГМС, 22 сентября в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди, утром возможно с мокрым снегом.

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В Алтайском крае днём +5…+10 градусов. В отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди, утром возможно с мокрым снегом. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём +5…+7 градусов. Временами небольшой дождь, утром возможно с мокрым снегом. Ветер западный, 4-9 м/с.

Катунь24