Катунь24: Дополнительные автобусы получат школы Алтайского края до конца 2021 года

Автопарк пополнится ещё 45 автобусами за 106 млн рублей из краевого бюджета.

Фото: pixabay.com

В 2021 году за счет средств федерального бюджета для региона уже были приобретены 51 ПАЗ и 49 автомобилей «Газель», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования и науки. В 2020 году в регионе заменили 103 автобуса, на эти цели было направлено из федерального и краевого бюджетов 215 млн рублей.

До конца текущего года было необходимо заменить 86 автобусов с предельным сроком эксплуатации и закупить еще 14 единиц для открытия новых маршрутов из-за увеличения количества школьников. Большая часть новых автобусов уже поступила в школы Алтайского края, еще 22 транспортных средства поступят до конца 2021 года. Больше всего автобусов получат Шипуновский, Бийский, Павловский районы, Барнаул и Рубцовск.

«Ежегодно потребность в обновлении техники составляет около 100 единиц. Новый транспорт позволяет обеспечить ежедневный безопасный подвоз школьников. Благодаря поступлению транспорта из федерального центра мы полностью закрыли потребность 2021 года и смогли заменить автобусы, которые не так остро нуждались в замене — их срок заканчивался в 2022 году», – пояснили в ведомстве.

Всего школьников региона по 674-м маршрутам доставляют на занятия 516 автобусов. Ежедневно порядка 13 тыс. детей подвозят до образовательных учреждений и после занятий домой.

Катунь24