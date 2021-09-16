Катунь24: Дева будет отличным дипломатом, а у Водолея не лучший день для учебы. Гороскоп на 16 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 16 сентября.

День Овну стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Овну не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Овен сегодня способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

День, когда наибольший успех в любых делах Тельцу принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Тельцу стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Гороскоп Близнецов обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Близнецов решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят им с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Близнецам по плечу. А все потому, что они будут точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Рак думал, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто сегодня Раку придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Если сегодня у Льва не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Лев может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Лев сегодня способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Льву не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Дева будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у нее накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ей не откладывать разговор на другой день. Сегодня Дева сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что ее правильно поймут.

Весам будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее им будет за это дело взяться: их гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Весов вмешательства, они способны затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела сегодня будут казаться Весам ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Весам сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Скорпион, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Скорпиона вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Стрелец сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Стрельцу сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

Дела у Козерога обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Козерога будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Козерога приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Козерог планировал крупный проект или ответственный разговор, сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него будет: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».

У Водолея не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Водолею все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Рыбам практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на их стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Рыбы будут пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют им потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Рыб сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что они могут рассчитывать на нужный результат.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24