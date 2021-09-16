Катунь24: Досрочное голосование проходит в ряде территорий Алтайского края

С 13 по 16 сентября некоторые жители региона участвуют в досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. В списки избирателей внесены немногим более 800 человек. О том, как проходило голосование в Чарышском районе, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Досрочное голосование проходит в ряде территорий Алтайского края

Досрочное голосование в труднодоступных территориях от одного края России до другого завершится уже завтра. Предгорья Чарышского района Алтайского края — одно из десятков таких мест по стране.

До ближайшего крупного населённого пункта — час езды по бездорожью. Здесь, в предгорьях, плотность населения составляет 2 человека на квадратный километр. Мобильной связи нет, вокруг тайга и горы. Встретить здесь можно мараловодов, а сегодня ещё и представителей избирательной комиссии.

Населённые пункты Аба и Машенка, их численность — 60 и 27 человек соответственно. За пару часов до начала голосования к ним выезжает избирательная комиссия. Самая высокая точка — 1200 метров над уровнем моря, асфальта нет. От легкового транспорта лучше всего отказаться в пользу внедорожника.

Избирательная комиссия в составе 3 человек подготавливает избирательный участок. В Абе — сельхоз-контора, в Машенке — Дом культуры. Вместо кабинки избирателям предлагается специальная ширма и используются переносные опломбированные ящики для голосования. В этом году избиратели голосуют за депутатов Госдумы и краевого Заксобрания.

Также смогли проголосовать и работники «Новоталицкого» маральника. В город или райцентр мараловоды выбираются только в отпуске, поэтому избирательную комиссию всегда встречают с теплотой.

По предварительным данным, голоса отдали две трети жителей предгорий Чарышского района. Переносные урны опечатывают, вскроют их только в воскресенье после того, как в регионе закроются все избирательные участки. Выборы уже совсем скоро, по всей стране они пройдут с 17 по 19 сентября.

Катунь24