Катунь24: Девушки напали на кандидата в депутаты в Барнауле из-за поддержки ЛГБТ

Инцидент произошёл в ночь на 13 сентября около одного из баров в центре города.

Фото: pixabay.com

О произошедшем рассказал пострадавший — кандидат в депутаты АКЗС от партии «Яблоко» Илья Курсов — на своей странице в Twitter.

По его словам, он дискутировал с девушками на тему прав сексуальных меньшинств. Судя по всему, словесные аргументы против ЛГБТ у собеседниц Курсова закончились, после чего в ход пошли кулаки — одна из девушек несколько раз ударила молодого политика по лицу. Также Курсову сломали очки.

Парень требует привлечь виновных в нападении к ответственности.

Катунь24