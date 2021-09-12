Катунь24: Дерево дружбы появилось в барнаульском парке

Торжественное мероприятие состоялось 11 сентября 2021 года в рамках фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» в парке культуры и отдыха «Центральный».

Фото: barnaul.org

«С раннего утра обширная парковая территория превратилась в яркую и звонкую национальную деревню. Более 20 стилизованных жилищ представляют культуру русских, украинцев, белорусов, немцев, мордвы, татар, алтайцев, казахов, башкиров, киргизов, грузин, евреев, литовцев, поляков. Здесь организованы многочисленные выставки предметов национального быта, литературы, ремесел, искусства; звучит национальная музыка и песни. Гостей парка встречают в национальных костюмах, проводят мастер-классы, например, предлагают обучиться игре на кумызе, башкирском национальном инструменте, мастерству изготовления татарских головных уборов и белорусских оберегов, плетению из соломки, зашиванию национальных киргизских узоров оймо», – рассказывают в пресс-центре мэрии.

Важным событием празднования стала торжественная церемония закладки Дерева дружбы – символа мира и дружбы жителей краевой столицы. В мероприятии приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, депутаты и руководители национально-культурных объединений города.

«Мы вами гордимся, вы прославляете столицу Алтайского края делами и достижениями, вносите свой вклад в укрепление отношений между различными национальностями», – выступил Вячеслав Франк.

Катунь24