Катунь24: Дети Алтайского края проходят лечение за счет средств фонда «Круг добра»

С начала этого года дети Алтайского края начали получать лечение за счет средств фонда «Круг добра». Лекарственные препараты «Нусинерсен» (32 фл.) и «Рисдиплам» (90 фл.) были переданы в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства для оказания медицинской помощи маленьким пациентам. Сегодня 10 детей со спинальной мышечной атрофией получают терапию препаратом «Нусинерсен», 8 детей — лекарственным препаратом «Рисдиплам».

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Также в регион поступили лекарственные препараты для пациента с диагнозом «мукополисахаридоз IV типа» (98 упаковок), для лечения ребенка с диагнозом «гипофосфатазия» (14 упаковок) и двоих детей с диагнозом «миодистрофия Дюшена-Беккера».

Региональным Минздравом были направлены заявки в Фонд на обеспечение детей с заболеваниями спинальная мышечная атрофия, гипофосфатазия, мукополисахаридоз IV типа и миодистрофия Дюшена-Беккера на период с января по декабрь 2022 года, в соответствии с которыми экспертным советом Фонда уже принято положительное решение об утверждении потребности в I квартале 2022 года.

Напомним, деятельность Фонда осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства Фонда направляются на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью, на лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США, на оплату лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.

Решение по каждому случаю принимает экспертный совет Фонда на основании рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

Катунь24