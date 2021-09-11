Катунь24: Девять лет строгого режима: бывшего вице-мэра Барнаула осудили за получение взяток

Бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Дёмина суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 15,1 млн рублей.

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В ходе судебных заседаний было установлено, что в 2019 году Дёмин назначил Александра Канакова генеральным директором «Барнаулкапстроя» за путёвку в Испанию стоимостью более 158 тыс. рублей.

Затем бывший вице-мэр и его знакомый потребовали у юридического лица, строящего дома по заказу АО «Барнаулкапстрой», 15 миллионов рублей за беспрепятственное завершение строительства дома. После получения первой части взятки (3,6 млн. рублей) Дёмин был задержан полицейскими, сообщает прокуратура Алтайского края.

В ходе предварительного и судебного следствия бывший чиновник вину не признал.

Катунь24