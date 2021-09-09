Катунь24: До +4: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, 30-градусная жара, которая установилась в крае, скоро покинет регион. Ночью столбики термометров покажут до +3 градусов тепла.

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9 сентября ночь в крае возможны небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Температура воздуха составит +8…+13 гр., местами по западу до +3 гр. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

Днём в регионе воздух прогреется до +13…+18 гр. Возможны небольшие дожди, грозы. Ветер западный 11-16 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В краевой столице днём небольшой дождь. Ветер западный 11-16 м/с, порывы до 21 м/с. Температура +13…+15 гр.

Ночью температура воздуха составит +8…+10 гр. Ветер западный 6-11 м/с, утром порывы до 19 м/с. Возможен дождь.

10 сентября ночью в крае столбики термометров покажут +3…+8 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днём температура +16…+21 гр. Также преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ночью ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура +4…+6 гр. Преимущественно без осадков.

Днём в краевой столице ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Преимущественно без осадков. Температура +17…+19 гр.

Катунь24