Катунь24: Девочек, пропавших в Кемеровской области, нашли мёртвыми

Задержан подозреваемый в убийстве десятилетних школьниц, им оказался ранее судимый мужчина. Он отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Фото: «Инцидент Кузбасс»

6 сентября 2021 года мужчина познакомился с девочками на улице и повёл их в магазин. Как рассказал сотрудникам полиции подозреваемый, дети попросили его купить семечки. В магазине они взяли лимонад и пошли в лес под предлогом кормить голубей.

Тела Насти и Ульяны нашли сегодня недалеко от школы в лесополосе, сообщает telegram-канал «Mash Siberia».

Напомним, в Кемеровской области две десятилетние девочки ушли в школу и не вернулись.

Катунь24