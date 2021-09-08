Катунь24: Девочек, пропавших в Кемеровской области, нашли мёртвыми
Задержан подозреваемый в убийстве десятилетних школьниц, им оказался ранее судимый мужчина. Он отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Фото: «Инцидент Кузбасс»
6 сентября 2021 года мужчина познакомился с девочками на улице и повёл их в магазин. Как рассказал сотрудникам полиции подозреваемый, дети попросили его купить семечки. В магазине они взяли лимонад и пошли в лес под предлогом кормить голубей.
Тела Насти и Ульяны нашли сегодня недалеко от школы в лесополосе, сообщает telegram-канал «Mash Siberia».
Напомним, в Кемеровской области две десятилетние девочки ушли в школу и не вернулись.