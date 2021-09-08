Катунь24: Дожди и похолодание до +4 градусов прогнозируют в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, 30-градусная жара, которая установилась в Алтайском крае, скоро покинет регион.

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8 сентября в крае столбики термометров покажут +27…+32 гр, местами по северо-западу +21…+26 гр. Местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +27….+29 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

9 сентября в регионе воздух прогреется до +12…+17 гр. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В краевой столице кратковременный дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 19 м/с. Температура +14…+16 гр.

Катунь24