Катунь24: Два пешехода погибли под колёсами КамАЗа в Барнауле

ДТП произошло 6 сентября 2021 года в 14:05 на Змеиногорском тракте.

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По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика допустил наезд на трёх женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в ОГИБДД Барнаула.

В результате ДТП две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, третья с травмами различной степени тяжести была доставлена в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи, сообщается в группе «Инцидент Барнаул».

В настоящее время сотрудниками полиции назначена проверка. Личности погибших и пострадавшей устанавливаются.

Катунь24