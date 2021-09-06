Катунь24: Девушку сбили ночью в центре Барнаула

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 1.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП произошло вчера вечером, 4 сентября 2021 года, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул». В ОГИБДД города уточнили, что это случилось в 22:05 на проспекте Ленина около дома 106/1.

Мужчина, 1997 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ 21074, наехал на девушку, переходившую в этот момент дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили очевидцы, пострадавшая получила травмы, неоходимую помощь ей оказывают медики.

Катунь24