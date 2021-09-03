Катунь24: Депутат Госдумы призвал обязать школьников исполнять гимн России

Письмо с соответствующим предложением депутат Государственной Думы Игорь Сапко уже направил в адрес министра просвещения Сергея Кравцова.

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Об этом Сапко написал на своей личной странице в социальной сети.

«​У меня есть правило — всегда петь Государственный гимн РФ, когда он звучит на официальных мероприятиях, — рассказал Игорь Сапко в своём Твиттере. – Вчера на линейках в День знаний был печально удивлен, что наши школьники не знают текста гимна, а некоторые — и вовсе о его существовании».

Депутат полагает, что знание и исполнение гимна воспитает в школьниках патриотизм.

Катунь24