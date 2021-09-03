Катунь24: Депутат Госдумы предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50 % от пенсии умершего супруга. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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Парламентарий в своём письме отметил, что на одинокого пенсионера, который потерял супруга-пенсионера, накладывается тяжёлая психологическая нагрузка, а вместе с тем и бытовые проблемы из-за ощутимого снижения финансовых возможностей.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50 % от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», — приводит издание RT текст обращения.

Введение такого пособия могло бы стать хорошей мерой поддержки пенсионеров и помогло бы адаптироваться в новым условиям жизни, считает законодатель.

Катунь24