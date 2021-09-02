Катунь24: Для студентов Барнаульского базового медицинского колледжа откроют обновленные общежития

Больше 300 человек в этом году решили начать свой путь в профессию в этом учебном заведении. В 2021 году впервые за 45 лет отремонтируют общежития Барнаульского медицинского колледжа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Для студентов Барнаульского базового медицинского колледжа откроют обновленные общежития

Поздравить будущих специалистов с Днем знаний лично приехал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он отметил, регион нуждается в квалифицированных медиках.

«Без грамотных врачей, без грамотных фельдшеров, медицинских сестер невозможно оказывать медицинскую помощь, поэтому крайне важно, чтобы те технологии, которые здесь, были ровно так же применимы в наших больницах», – подчеркнул министр.

Чтобы студенты не думали о быте, а сконцентрировались на учебе, для них готовят 2 корпуса общежития. За 45 лет в зданиях ни разу не проводили капитального ремонта.

Заселить студентов планируют в октябре. Они будут жить в новых просторных комнатах. На каждого обучающего предусмотрено 6 квадратных метров жилой площади. На первых этажах здания расположится часть учебных аудиторий. И студенты смогут обучаться не выходя из дома.

Катунь24