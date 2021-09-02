Катунь24: Десятилетнего мальчика сбил автомобиль в Барнауле

Пострадавшего отправили в больницу для оказания ему медпомощи.

Фото: pixabay.com

ДТП случилось сегодня, 1 сентября 2021 года, в 12:50, уточнили в пресс-службе ГИБДД. На школьника в районе дома № 41 на улице Балтийской наехал автомобиль. За рулем Mazda 6 была женщина, 1980 года рождения. Очевидцы аварии, как сообщили в паблике «Барнаул 22» утверждают, что водитель якобы перепутала педали газа и тормоза.

Мальчик получил травмы, его доставили в больницу для оказания ему медпомощи. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Городская Госавтоинспекция рекомендует родителям ежедневно напоминать своим детям основные правила дорожного движения: не выбегать на дорогу из-за объектов, закрывающих обзор, переходить дорогу по пешеходным переходам, убедившись, что на ней нет машин, снимать при этом наушники и капюшоны.

Катунь24